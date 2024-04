« Une éclipse totale de soleil, c'est majestueux », dit Benoit Bélanger

Voir la galerie de photos



Benoit Bélanger est un astronome amateur, membre du Club d'Astronomie de Saint-Georges depuis plusieurs dizaines d'années. À l'aube de l'éclipse totale de soleil, ce lundi 8 avril, il revient sur l'importance de profiter de ce moment unique.

La journée de ce lundi 8 avril est attendue par tous comme un moment exceptionnel. Pour les astronomes amateurs, c'est un phénomène d'une grande rareté qui mérite d'être pleinement vécu.

« Pour moi, c'est l'épanouissement de presque toute une vie. Je ne l'ai jamais vécu et ça sera la première fois. Il paraît que c'est un sentiment qu'on ne peut décrire, tant que l'on ne l'a pas vécu », a lancé Benoit Bélanger.

De plus, accompagné par la Fédération des Astronomes Amateurs du Québec (FAAQ), le Club d'Astronomie de Saint-Georges est l'un des organisateurs du rassemblement dans la ville, qui attirera des visiteurs venus de partout.

« Depuis le début, on savait que Saint-Georges était une pierre angulaire, une place où toute l'Est de la province pourrait venir profiter de l'éclipse. Pour ce lundi, on va avoir des étudiants de l'Université Laval, en physique, qui viendront faire de l'animation et on aura aussi des étudiants du Cégep de Sainte-Foy. Les membres de l'observatoire du Mont-Cosmos seront là aussi, avec ceux du club de Saint-Georges, pour pouvoir accompagner et informer les visiteurs », a-t-il ajouté.

« Le seul conseil que je peux donner à ceux qui veulent profiter de cet événement, est de se déplacer dans la zone de totalité (dont fait partie Saint-Georges), pour pouvoir ressentir la noirceur qui sera de 100 %. Ça vaut vraiment la peine car la prochaine ne sera qu'en 2106 », a conclu Benoit Bélanger.

Pour rappel, le site situé derrière le Carrefour Saint-Georges ouvrira dès 11h aux visiteurs. Ces derniers pourront profiter de paires de lunettes offertes par la FAAQ sur place, mais aussi des conseils de nombreux professionnels.

Vous pouvez retrouver l'intégralité de l'entrevue vidéo avec Benoit Bélanger ci-dessus pour avoir plus d'informations.