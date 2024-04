Cégeps en spectacle: une performance remarquable de Rachel Dallaire

Rachel Dallaire, étudiante au Cégep Beauce-Appalaches, a réalisé une performance remarquable lors de la finale régionale de Cégeps en spectacle organisée par le Cégep de Thetford le 23 mars dernier.

Malgré une compétition féroce, Rachel, finissante en Techniques d’éducation spécialisée, a su captiver le public et le jury avec son conte moderne « Le Caracass à cass ». « Rachel a représenté notre cégep de manière exceptionnelle. Un tel événement permet à nos jeunes de se dépasser et de mettre en lumière leur talent avec audace et créativité », a souligné Jean-Philippe Vachon, directeur des études et de la vie étudiante.

L'engagement et le talent de Rachel Dallaire ont interpellé le public et les cinq membres du jury qui ont unanimement souligné sa performance. Ils ont reconnu son grand talent, l’originalité de sa proposition de conte traditionnel avec des touches modernisées, la force du texte, la maîtrise de l’interprétation, l’excellente utilisation de l’espace scénique et son magnétisme avec le public.

« Je suis extrêmement fière de l'évolution de Rachel. Elle a su intégrer ses apprentissages et son expérience pour offrir une prestation enrichie et pleine de plaisir. Le jury a vraiment apprécié le numéro et l’a encouragée à poursuivre sa démarche artistique », a mentionné Julie Beaudoin, conseillère à la vie étudiante et responsable du socioculturel.

Une finale relevée

Les honneurs de la soirée sont allés aux artistes des cégeps de Sainte-Foy et de Garneau. Ils représenteront la région de Québec à la Finale nationale prévue au Cégep de Rimouski le 27 avril.

Cet événement fut aussi l'occasion pour les artistes des neuf cégeps de la région de Québec de bénéficier d'une formation sur la présence scénique et de partager leurs expériences créant une ambiance à la fois solidaire et festive. La soirée a été d'autant plus spéciale grâce à la prestation hors concours de l'humoriste Arnaud Soly, lauréat au Gala des Oliviers, qui a partagé ses expériences avec la relève artistique collégiale, l’inspirant profondément.