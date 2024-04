Spectacle-bénéfice de l'illusionniste Nic Gignac le 20 avril

Un spectacle-bénéfice de magie et de variétés, mettant en vedette l'humoriste et illusionniste Nic Gignac, sera présenté le 20 avril, à compter de 19 h 30, à l’Auditorium de la Polyvalente des Abénaquis de Saint-Prosper.

Tous les profits engendrés par l'événement seront versés à l'organisation du bal des finissants 2024 de cette école secondaire.

Fier d’un bagage de plus de 6000 spectacles présentés à ce jour, Nic Gignac a su se démarquer en utilisant un concept tout à fait original, mélangeant habilement originalité, magie, humour et ambiance rock des années 1980. Il est un magicien professionnel et comédien apprécié du public et reconnu de ses pairs qui fait sa marque dans le monde de la magie depuis plus de 20 ans. Il est entre autres l’une des têtes d’affiche, comme coach et comédien, de la populaire série La magie des stars, diffusée sur TVA depuis trois ans.

Les billets au coût de 25$ sont disponibles en ligne (www.lepointdevente.com) ainsi qu’au Marché 7/23 à Saint-Georges, au Dépanneur du Coin à Saint-Zacharie, de même qu’au Marché Ami, Rendez-Vous Coiffure et LM Esthétique de Saint-Prosper.