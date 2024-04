La Société lyrique de la Beauce présente « Tandem »

La Société lyrique de la Beauce (SLB) présentera son prochain concert, « Tandem », le samedi 4 mai prochain à 20h à l’église Saint-Georges.

Sous la direction de la cheffe de chœur Hélène Ouellet, la SLB explore le mariage harmonieux entre la musique sacrée et des compositions plus contemporaines, accompagnée par la pianiste Josée Tardif et le violoniste Philippe Amyot.

Le concert se déploie en deux parties distinctes, chacune offrant une perspective différente sur l’art lyrique. La première partie mettra en lumière des œuvres sacrées intemporelles, tandis que la seconde partie transportera le public dans un voyage moderne, explorant des compositions contemporaines riches en émotions et en innovation, créant ainsi un contraste saisissant.

Les billets sont disponibles sur le site web des Amants de la scène. Il est également possible de se procurer des billets sur place le jour du concert, selon la disponibilité.