Réédition de «Mes petites bulles de bonheur»

L'Association des Familles Monoparentales et Recomposées la Chaudière (AFMRC), qui célèbre cette année ses 50 ans, a annoncé, ce mercredi 17 avril, la tenue d'un premier « Happening Food Truck », à l'espace Carpe Diem de Saint-Georges. L'événement, qui se déroulera les 31 mai et 1er juin, a pour but de mieux faire connaître l'association tout en ...