L'AFMRC fête ses 50 ans en lançant son premier festival

L'Association des Familles Monoparentales et Recomposées la Chaudière (AFMRC), qui célèbre cette année ses 50 ans, a annoncé, ce mercredi 17 avril, la tenue d'un premier « Happening Food Truck », à l'espace Carpe Diem de Saint-Georges.

L'événement, qui se déroulera les 31 mai et 1er juin, a pour but de mieux faire connaître l'association tout en ramassant de l'argent pour l'aider dans ses missions.

« L'AFMRC a été fondée en 1974 et il y a déjà plusieurs familles qui ont pu bénéficier de notre soutien pendant cette période de transition, de la séparation à la recomposition familiale. Aujourd'hui, c'est plus de la moitié des couples qui se séparent, et même si ça peut paraître banale, c'est beaucoup de transformation et de transition, autant pour les parents que pour les enfants », a expliqué Nancy Lacroix, directrice de l'AFMRC.

Dans ce premier festival, les visiteurs pourront profiter de près de six camions de restauration, quatre groupes de musique et une journée familiale, avec des artistes de cirque et des mascottes. Les portes du festival ouvriront des 16 h, le vendredi et dès 11 h le samedi pour une fermeture à 23 h.

Pour le côté musical, la première journée accueillera à 19 h, Tomy Poulin & Hell's Country, pour finir, à 21 h avec la tête d'affiche, David Pineau. Le lendemain, Bernard Gagné prendra place sur la scène à 19 h, suivi de The Vinyls dès 21 h.

« Notre principal objectif est de vous offrir un moment de qualité à faible coût. Si l'AFMRC existe toujours après 50 ans, c'est grâce aux familles qui nous visitent, à ceux qui parlent de nous et aux entreprises qui nous soutiennent financièrement. On veut vous remercier et célébrer avec vous » a ajouté Nancy Lacroix.

À noter aussi que la prévente est lancée dès aujourd'hui avec des places à 10 $ pour les deux jours (gratuit pour les 17 ans et moins) sur la plateforme www.jachetemonbillet.com. Les 1 000 premiers acheteurs se verront même offrir une consommation gratuite. Des places seront aussi disponible le jour de l'événement à un coût de 20 $.

Il est par ailleurs possible de continuer à suivre l'actualité de l'association en s'abonnant à sa page Facebook.