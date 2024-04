Roby Talbot sort un premier extrait de son prochain album

Roby Talbot a récemment diffusé sa reprise de Ne me quitte pas, un premier extrait de son nouvel album, Aria, qui sera lancé le 10 mai prochain.

Le pianiste natif de Saint-Martin a réorchestré ce célèbre titre de Jacques Brel et a demandé à son amie Mélissa Bédard de prêter sa voix à cette réalisation.

Accompagnés de Pascale Croft et Aurélie Thériault Brillon au Violon, d’Alexanne Turdelle-Caron (Alto) et de Simon Desbiens (Violoncelle), Roby et Mélissa transmettent habillement toute l’émotion souhaitée.

Directeur musical et pianiste de Mélissa Bédard depuis plusieurs années, le Beauceron possède une impressionnante feuille de route: Les Misérables, Elvis Story, Elvis Expérience, Night Fever, Martin Fontaine, Jonathan Roy, Annie Villeneuve et Geneviève Leclerc. Il a offert de nombreuses prestations à travers le monde (Paris, Biloxi, Barcelone, Las Vegas, Tokyo, Toronto, Shanghai, Beijing) et s’impose depuis comme pianiste et compositeur incontournable de calibre international.

Aria qui sera lancé sous licence avec Tandem, est son quatrième album en carrière.