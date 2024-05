« Virez Culture en Chaudière-Appalaches »: une nouvelle plateforme pour célébrer la diversité culturelle

L'ensemble des MRC de la région Chaudière-Appalaches, appuyées par le gouvernement du Québec ont annoncé, ce mercredi 1er mai, le nouveau projet « Virez Culture en Chaudière-Appalaches », visant à promouvoir la culture, le patrimoine et les paysages de la région.

Le projet a pris la forme d'un site internet où toute la population a accès aux différents coup de coeur de ceux qui font rayonner la culture sur l'ensemble de la région.

« Virez Culture en Chaudière-Appalaches est réellement un projet collectif à l'échelle de toute la région. Le but de ce projet était de mettre en valeur la culture, le patrimoine et les paysages de notre belle et vaste région. Après ça, on a eu l'idée de mettre en valeur les gens qui portent la culture sur leurs épaules, de façon bénévole, de façon engagée en la faisant rayonner tout au long de l'année et peu importe les saisons », a lancé Magali Paquin, coordinatrice du projet.

Porté par les dix territoires de Chaudière-Appalaches, le projet s'est construit autour des bénévoles ou des employés du domaine de la culture dans la région, afin de partager des coups de coeur et des secrets, sous forme de capsule vidéo.

« Virez Culture ça témoigne de la passion des gens, de leur engagement envers leur identité culturelle. L'identité culturelle, c'est celle de l'ensemble du territoire et on sait que Chaudière-Appalaches, c'est une très grande région »

Le projet comprend également une carte interactive accessible sur le site, permettant à la population de situer rapidement les sites ou les lieux partagés par les citoyens et citoyennes de la région.

Pour plus d'informations, il est possible de découvrir le site internet du projet en cliquant ici.

Virez Culture en Chaudière-Appalaches est une initiative commune des MRC des Appalaches, de Beauce-Centre, de Beauce-Sartigan, de Bellechasse, des Etchemins, de L’Islet, de La

Nouvelle-Beauce, de Lotbinière, de Montmagny, de la Ville de Lévis et du gouvernement du Québec.