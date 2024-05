Deux auteures à rencontrer à la Librairie Sélect

Dans le cadre des célébrations entourant son 50e anniversaire d'existence, la Librairie Sélect de Saint-Georges, organise une rencontre avec deux auteures de la région, le samedi 11 mai.

En premier lieu, la Beaucevilloise Anne Julien, qui avait écrit il y a quelques années le roman Et si la vie c'était maintenant, récidive avec un nouvel ouvrage complètement différent et intitulé La retraite, s'y préparer pour en profiter pleinement, publié aux éditions de Mortagne.

Psychologue de formation, elle a travaillé autant dans le privé que dans le domaine public, ici plus spécifiquement dans les écoles. Devenue ensuite gestionnaire jusqu'à sa retraite en 2019, elle anime depuis des ateliers sur la préparation mentale reliée à la retraite. Son livre aidera le lecteur à vivre les étapes inhérentes au départ du marché du travail, pour ensuite planifier son avenir par des projets qui lui tiennent à coeur.

La seconde auteure, Annie Cadorette, est une résidente de Saint-Isidore. C'est une conférencière, poétesse et écrivaine qui a réussi à transformer les épreuves de sa vie en éléments positifs pour en inspirer ensuite les autres. Elle a publié, en 2022, un premier livre intitulé Trente sutures sur mon coeur, vibration de lumière sur mon âme. Elle vient de lancer ce printemps Résilience, présence, conscience, publié aux éditions de l'Apothéose.

La dame s'inspire de son parcours de lectures axé sur la psychologie, la psychanalyse et la spiritualité qui l'ont aidée à se reconstruire et inverser le cours de sa propre vie, qui fut le théâtre d'une maladie et d'une dépression à l'aube de sa vie d'adulte. Ce livre expliquant le mécanisme du mental et des émotions, tout comme le fonctionnement des pièges de notre inconscient, propose une véritable renaissance avec soi-même et est inspiré par la force et la sensibilité de nulle autre que la chanteuse Nana Mouskouri.

Mdes Cadorette et Julien seront présentes de 10 h à 15 h afin de rencontrer des lectrices et des lecteurs, et procéder à la signature de leurs livres. Pour plus de renseignements, communiquez avec la Librairie Sélect.