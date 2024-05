Après quatre ans d’absence, le Rendez-vous des générations sera de retour le samedi 18 mai au Centre Multifonctionnel de Saint-Éphrem.

La municipalité de Saint-Éphrem se joint aux Papillons de l’espoir pour organiser le spectacle et célébrer le 20e anniversaire de cette organisation.

Ensemble, ils invitent la population à participer à cette édition spéciale pour apprécier des talents en musique, chant et danse avec des artistes locaux. De plus, ce sera l'occasion de rendre hommage aux Papillons de l’espoir qui supporte les enfants et leur famille affectées par la maladie depuis 20 ans.

Le groupe Comeback Classic Rock sera présent pour animer et conclure la soirée.

Toute la population est invitée à venir profiter du spectacle le samedi 18 mai au Centre Multifonctionnel de Saint-Éphrem. Il est possible de réserver vos billets auprès de Danielle Breton au 418 484-5716, poste 225 ou à Lise Hamel au 418 484-2819 ou de se les procurer au bureau municipal.