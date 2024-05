Saint-Georges dévoile les gagnants de son concours « Dessine tes jeux de rêves! »

Le comité de Saint-Georges – milieu candidat pour l’obtention des Jeux du Québec à l’été 2027 et les écoles du Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin (CSSBE) de Saint-Georges ont dévoilé, ce vendredi 3 mai, les gagnants dans du concours « Dessine tes jeux de rêves! ».

Le dessin gagnant est celui d’Ève-Marie Thibodeau de l’école primaire les Sitelles. L’élève de 4e année a remporté une somme de 250 $. Le dessin gagnant représente une joueuse et un joueur de volleyball en action, prêts à « smasher », devant l’une des passerelles de la Ville, qui prend la forme d’un filet pour l’occasion.

À la fois représentative des Jeux du Québec avec des athlètes en compétition, l’œuvre met en lumière un élément rassembleur du territoire, soit le secteur des passerelles.

« Pour nos élèves, ce fut une belle façon de connaître ce que sont les Jeux du Québec, de pouvoir exprimer leur talent artistique et de contribuer à la candidature de leur ville », a souligné

Karina Roy, directrice générale ajointe au CSSBE.

Parmi les 187 dessins remis dans le cadre de ce concours, un autre a retenu l’attention du jury, soit celui de Hernan Cardenas-Jimenez de l’école Aquarelle. Cette œuvre, « Coup de coeur du jury », représente un nageur en eau libre.

Sourire aux lèvres, l’athlète se propulse vivement vers l’avant, donnant l’impression de sortir de l’eau après chaque mouvement. Pour cette œuvre, l’élève, qui est aussi un nageur, a remporté une somme de 50 $ ainsi qu’un ensemble à dessin.

Deux prix de participation ont également été attribués parmi les participants dans chacune des écoles de Saint-Georges.

« Les Jeux du Québec, c’est d’abord et avant tout pour les jeunes et par les jeunes. De tout

temps, les enfants nous ont toujours inspirés. De les inviter à imaginer leurs jeux, c’est les encourager à se projeter dans le temps et qui sait, peut-être semer un rêve qui deviendra réalité. Si le sport devient partie intégrante de leur mode de vie, il s’agira du plus beau legs que l’on pourra laisser à cette génération », a ajouté le président du comité de mise en candidature Donald Paquet.

Pour rappel, le concours avait pour but d’inviter les élèves de 4e, 5e et 6e années des écoles

de Saint-Georges à imaginer leurs jeux de rêves et à nous les faire vivre et ressentir en dessin.

Ces élèves, qui seront en âge de participer aux Jeux du Québec en 2027, ont pu ainsi se projeter dans le temps et imaginer leur implication à titre d’athlètes, bénévoles ou spectateurs.