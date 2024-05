Beau concert à la Beaucevilloise

Après plusieurs années difficiles, le festival de musique et danse country Nashville en Beauce sera de retour à Saint-Prosper, du 1er au 4 août. Pour son retour, le festival se déroulera sur une seule fin de semaine et sur un nouveau site, à savoir la Polyvalente des Abénaquis et le Centre Récréatif Desjardins. « Ça fait des années que je me ...