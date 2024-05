Le 22e Festival d’orgue présenté en juin

Le 22e Festival d’orgue de Sainte-Marie-de-Beauce, qui met en valeur le magnifique orgue Casavant de l'église de l'endroit, offrira trois spectacles en juin prochain.

En guise de concert d’ouverture, le dimanche 2 juin, le Festival accueille un chœur jeune et dynamique, Le Chœur Ad Vitam, sous la direction de la Mariveraine Anne Gilbert, qui vient d’obtenir sa maîtrise en direction chorale.

Au programme, des œuvres classiques mais aussi des œuvres à saveur plus populaire qui sortent du cadre habituel de l'événement. Ils seront accompagnés par l’organiste réputé Dominique Gagnon. La paroisse Sainte-Mère-de0Jésus a d’ailleurs souligné, l’été dernier, les trente années de l'artiste comme organiste-titulaire. De plus, il a été nommé l’automne dernier comme professeur d’orgue au Conservatoire de musique de Québec.

Le deuxième spectacle du 9 juin sera l’occasion de découvrir un jeune talent prometteur: Henry Webb. Natif du Texas, il a étudié l’orgue à New York avec les professeurs David Higgs et Nathan Laube et à Strasbourg, notamment avec Johann Vexo. Il est présentement dans la classe d’orgue d’Isabelle Demers, à l’Université McGill de Montréal, où il étudie également le clavecin. Il s'agira de son premier passage à Sainte-Marie.

Enfin, l’organiste bien connu de Québec, Aubert Lavoie, s'exécutera le 16 juin. Parallèlement à sa carrière d’allergologue au CHUL à Québec, Aubert a obtenu un doctorat en interprétation de l’orgue avec Richard Paré.

Les concerts sont toujours gratuits et présentés en direct sur écran géant à 15 h, les trois premiers dimanches de juin en l’église de Sainte-Marie-de-Beauce. Pour plus d’informations sur le Festival et sur les grandes orgues de Sainte-Marie, visitez le site Internet de l'événement (festivalorgue.org).