Sept expositions estivales au Centre culturel Marie-Fitzback

Le Centre d’art et d’exposition de Saint-Georges soulignera l’arrivée de l’été en accueillant une toute nouvelle série d’expositions sous le thème Quelque part dans l’imaginaire.

La série, qui prendra son envol le 16 mai au Centre culturel Marie-Fitzback, présentera aux visiteurs une sélection d’œuvres variées. De la photographie aux illustrations, en passant par des tableaux, objets du patrimoine religieux ou encore des jeux interactifs, elle répondra à toutes les attentes. Les expositions demeureront accessibles au public jusqu’au 18 août prochain.

Mais qui les a laissés sortir de ma tête?

Marc Grenier

Salles des Créateurs

Cette série de plus d’une vingtaine d’illustrations se veut avant tout un univers ludique dans lequel chaque œuvre tentera de vous faire tantôt rêver, tantôt sourire. Un rendez-vous pour petits et grands.

Quelque part dans l’imaginaire

Collectif Artistes et Artisans de Beauce

Galerie du Bon-Pasteur

Avec cette exposition, les membres du collectif AAB dévoilent des œuvres qui les ont amenés à puiser au plus profond de leur imaginaire. Laissez-vous émerveiller par leurs créations toutes aussi uniques et surprenantes les unes que les autres.

Fenêtres, fenêtres II

Félix Denis

Salle des Artistes

L’installation Fenêtres, fenêtres II entreprend de construire une histoire où s’entrecroisent évènements, histoire et personnages historiques. Allant d’Hetep Bastet, la momie de Montréal à Baptiste Béland, l’homme-cheval de la Beauce, les tableaux agissent comme l’écriture intime, mais ludique de l’histoire.

Beauce Art: 10 ans de création

Art en Beauce LA COLLECTION

Galerie niveau 4

Cette exposition se veut un parcours photographique sélectif de l’espace muséal à ciel ouvert de Saint-Georges et un bref historique de la sculpture en Beauce à partir de 1900.

Le jardin des incomplets

André Lemire

Salle des Découvertes

Le jardin des incomplets cherche à mettre en scène l’échec et l’anti-performance, à l’image d’un monde chaotique et complexe dans lequel l’imperfection, la dysfonction et l’erreur jouent un rôle essentiel.

Génial! Tous intelligents!

Musée du Fjord

Salle Louis-Jobin

De l’intelligence animale à celle artificielle, en passant par l’intelligence humaine et végétale, on sait désormais, grâce à des recherches scientifiques, qu’il existe non pas UNE, mais bien DES intelligences. Et qu’elles ne sont pas réservées qu’aux humains… Entre jeux interactifs, expériences, photos, impressions 3D, interviews et films, cette exposition divertissante, présentée avec de nombreuses surprises et des découvertes sur les espèces, nous montre que nous avons encore beaucoup à apprendre.

Notre patrimoine religieux à l'honneur

Une présentation de l'Unité missionnaire de Beauce-Sud

Chapelle

Dans le cadre du 350e anniversaire du diocèse de Québec, les 27 communautés de Saint Georges-de-Sartigan, de Saint-Jean-Paul II et de Notre-Dame-des-Amériques formant l’Unité missionnaire de Beauce-Sud vous présentent quelques objets émanant de leurs églises pour découvrir une page importante de notre patrimoine religieux.

Signalons que le lancement officiel des expositions de la série Quelque part dans l’imaginaire! se fera le jeudi 16 mai à compter de 18 h. Les artistes seront sur place pour jaser et répondre aux questions.