Le Festival beauceron de l'érable vous attend

Il est temps de profiter du Festival beauceron de l'érable qui se tient en ce moment même à l'Espace Carpe Diem de Saint-Georges.

Plusieurs marchands et camions de rue proposent des produits locaux et des dégustations aux saveurs d'érable. Les petits et grands peuvent également profiter de la zone familiale avec des jeux gonflables, une mini ferme, du maquillage des animations avec clowns et mascottes.

À la place des sucriers, découvrez des expositions, ateliers et conférences. Aujourd'hui, un atelier de mixologie y sera présenté à 16 h 30.

Ce samedi soir, Éric Lapointe montera sur la scène après une prestation de Steven & Steeven programmée à 19h.

Dimanche

Pour la dernière journée, dimanche, le groupe de La Chick-à-Dée, en tournée depuis 35 ans au Québec sera présent. Originaire d'Armagh, le groupe propose ses reels, ses chansons et ses valses dans une ambiance festive.

Sous le chapiteau Lapierre, un parcours historique acéricole sera proposé ainsi que plusieurs formations et conférences. À 12 h, ce sera un atelier de confection de cornets à l'érable, puis à 13 h 30 des contes et légendes seront racontés par Martin Savoie. Dès 15 h 30, place au marathon du plus grand mangeur des produits d’érable.

Pour rappel, seuls les spectacles de soirées sont payants, l'entrée sur le site en journée reste complètement gratuite. Il est possible de se procurer des places directement sur le site internet de l'événement.