Québec accorde près de 190 000 $ pour les festivals en Chaudière-Appalaches

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Caroline Proulx, et le caucus des députés de la Chaudière-Appalaches, ont annoncé, ce jeudi 16 mai, un appui financier de 189 000 $ pour soutenir des festivals de la région.

Le festival d'été de Saint-Georges et les festivités western de Saint-Victor sont concernés sur le territoire de le Beauce.

« Fort enchanté de cette nouvelle contribution accordée aux Festivités western de Saint-Victor, deuxième événement équestre du genre en importance au Québec. Ce n'est pas pour rien que le président a remporté le titre de "jeune" bénévole de l'année en Chaudière-Appalaches il y a quelques semaines », a lancé Luc Provençal, député de Beauce-Nord.

« Notre contribution importante pour la réussite du Festival d'été de Saint-Georges permettra à notre population de vivre un événement de haut niveau et rehaussera du même coup la qualité de vie de notre population. Je tiens à saluer Les amants de la scène, qui osent pour attirer à Saint-Georges des noms importants de la scène musicale », a ajouté Samuel Poulin, député de Beauce-Sud

Chaque année, le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient plus de 250 événements à travers le Québec, attirant environ 23 millions de participants. Les nombreux artisans, artistes, employés et bénévoles qui y participent contribuent à créer une offre touristique diversifiée et attrayante dans toutes les régions du Québec, stimulant ainsi l'économie locale et régionale.

« Les festivals et les événements dynamisent les villes, les municipalités et, plus largement, chacune des régions du Québec, ce qui renforce notre notoriété comme destination de choix. Ils incitent les visiteurs à prolonger leur séjour et génèrent des retombées économiques durables pour nos communautés. Nous agissons pour faire du Québec une destination de renommée internationale, combinant richesse culturelle et vitalité économique », a exploqué Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

En Chaudière-Appalaches, l'aide financière a été repartie entre six événements, à savoir le Festival des campeurs d'Adstock (6 000 $), le Festival d'été de Saint-Georges (39 000 $), les Festivités western de Saint-Victor (22 000 $), le Festival Promutuel de la relève de Thetford Mines (25 000 $), le Festival country de Lotbinière (70 000 $) et le Festival du bûcheux de Saint-Pamphile (27 000 $).