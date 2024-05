Saint-Lambert-de-Lauzon : un nouvel îlot de biodiversité inauguré

Le Conseil régional de l’environnement Chaudière-Appalaches (CRECA) et la Municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon a inauguré, ce samedi 18 mai, un îlot de de biodiversité au parc du Détroit de la Chaudière.

Après avoir retiré à la main près de 300 m2 d’asphalte lors de l’activité de dépavage du 16 septembre dernier, 14 citoyens ont mis la main à la terre pour planter près de 200 végétaux.

« Dans notre municipalité, il existe des espaces asphaltés sous-utilisés, qui en les modifiant, nous offrent une opportunité de créer des espaces de verdure plus accueillants pour nos citoyens tout en favorisant la biodiversité. Nous avons identifié un potentiel d’amélioration au parc du Détroit de la Chaudière, et nous sommes ravis d’avoir concrétisé ce projet en partenariat avec le CRECA. Cet aménagement sera bénéfique pour la population et les visiteurs de Saint-Lambert-de-Lauzon », a souligné le maire de Saint-Lambert-de-Lauzon, Olivier Dumais.

Depuis l’été 2023, les citoyens ont été invités à participer à différentes activités, dont un atelier de vision et deux sondages, afin de concevoir un lieu à leur image et adapté à leurs besoins.

« La déminéralisation d’espaces asphaltés excédentaires est une action que les municipalités peuvent mettre en place, avec une participation citoyenne, pour s’adapter aux changements climatiques en réduisant leurs îlots de chaleur et améliorant la gestion des eaux pluviales. En complément, la plantation de fleurs, notamment indigènes, peut entraîner des bénéfices pour la biodiversité en attirant les pollinisateurs », a précisé Josée Breton, directrice générale du CRECA.

Cette réalisation fait parti de la phase 2 du projet Sous les pavés, qui a pour but de développer les capacités d'intervention de la communauté en matière de déminéralisation. Cela permettra également une meilleure gestions des eaux pluviales et un milieu de vie plus résilient.

« Le projet Sous les pavés illustre l’importance de l’engagement des citoyennes et des citoyens dans la conception d’espaces durables. Je suis fier que notre programme Action-Climat Québec puisse soutenir des initiatives comme celle-ci, qui s’avère une solution concrète pour faire face aux défis environnementaux et ainsi bâtir un avenir résilient aux changements climatiques », a conclu le ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, Benoit Charette.