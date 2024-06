Près de 900 jeunes réunis à Thetford pour le 23e Rendez-vous panquébécois

Près de 900 jeunes et accompagnateurs se sont réunis à Thetford du 30 mai au 2 juin à l’occasion du 23e Rendez-vous panquébécois (RVPQ) de Secondaire en spectacle. Plusieurs jeunes de la région Chaudière-Appalaches étaient aussi sur place.

Pas moins de 117 numéros furent présentés sur les scènes de la Polyvalente de Thetford Mines et du Cégep de Thetford, et ce, sans compter la centaine de formations en arts de la scène et les visites touristiques qui ont été offertes aux participants.

« Le comité organisateur s’était donné comme mission d’offrir un événement où les participants pourraient mettre de l’avant leur vraie nature, le tout en découvrant les charmes de la région de Thetford Mines. Après plus d’un an de travail acharné, nous pouvons dire mission accomplie. Les jeunes de partout au Québec rentrent à la maison après avoir vécu des rencontres dont ils se souviendront longtemps », a souligné Patrick Rioux, directeur général de l’événement.

Étape ultime des finales ayant eu lieu dans les 255 écoles qui participent à Secondaire en spectacle, le RVPQ permet aux jeunes de laisser la pression de la compétition de côté pour plutôt partager leur art et vivre un véritable marathon de culture, de moments formateurs et de nouvelles amitiés.

« Quand on me demande les spectacles les plus touchants, les plus beaux et les plus inspirés de ma vie, sincèrement, je réponds Secondaire en spectacle. C’est tellement beau ce qu’on vient de voir. C’est toutes sortes d’affaires, sans censure, de formes d’arts et de personnalités qui s’expriment », a témoigné l’animatrice originaire de la région, France Beaudoin, venue assister à la performance de son fils.

Les performances et les formations offertes lors du Rendez-vous panquébécois sont également une occasion unique pour les jeunes d’aller à la rencontre d’artistes émergents et établis. Des moments précieux qui seront souvent une bougie d’allumage pour la suite.

On peut penser entre autres à la cérémonie d’ouverture mettant en vedette les artistes Fredz, Marco Ema et Jeanne Côté qui a donné le ton à une fin de semaine colorée ainsi qu’aux soirées festives avec le Mix Bus, DJ Charles Cozy et Émile Bilodeau.