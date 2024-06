Le Village Beauceron est à vendre

Trente ans après son ouverture officielle, le Village Beauceron vient officiellement d'être mis en vente par la municipalité de Saint-Prosper.

Depuis l'acquisition du site en 2015, celle-ci aura injecté plus de 1,6 M$ pour le maintien des opérations et des installations, mais après avoir « mis beaucoup d’efforts et essayé plusieurs choses », le Village Beauceron s'est avéré n'être plus viable. Si bien que l'administration prospérienne adoptait, en février dernier, une résolution pour céder l'emplacement.

La vente, qui sera menée par le courtier Royal LePage, est divisée en deux propositions. D'abord, le manoir, construit en 1993, est offert à 399 000 $. Pour tout le reste, comprenant la terre et les bâtiments historiques qui ont été construits ou aménagés, on a fixé le prix à 175 000 $.

Seulement la halte routière, aux abords de la Route 204, et le terrain où se trouvait le Théâtre du Ganoué, qui a été démoli, resteront la propriété de la Municipalité.