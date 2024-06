Remise de deux bourses artistiques

En marge de la fin de l’année scolaire au collégial, l'organisme EXEcentrer a mis en place une bourse offerte aux finissants des programmes en Arts visuels et en Arts, lettres et communications, profil Création et médias du Cégep Beauce-Appalaches, afin de soutenir et de souligner le travail des étudiants exploitant le domaine des arts médiatiques.

C’est d'abord Andréanne Poulin-Blanchet qui s’est méritée cette reconnaissance pour l’originalité de sa proposition et l’utilisation judicieuse de la vidéo et du son dans le cadre de son projet intégrateur. Une mention spéciale a également été désignée à l’étudiant Frédérik Fortier pour la qualité de l’ensemble de son travail avec les outils numériques.

La seconde bourse Audace en art médiatique a été décernée à Willyam Houle qui a été récompensé pour la rigueur artistique et la recherche dans toutes les sphères de la réalisation d'un moyen métrage, dont le résultat reflète avec brio le travail acharné derrière celui-ci. Une mention spéciale a aussi été offerte à Dylan Paquet, qui soulève l'audace de sa proposition dans l'utilisation de l'audio pour livrer une œuvre franche et intime.

La bourse est accompagnée d'un montant de 100$, d’un membership d'un an, ainsi que de 5 heures de formation ou d'accompagnement en arts médiatiques et de la diffusion des récipiendaires du réseau d'EXEcentrer.