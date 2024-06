Les Chefs: Guillaume Couture remporte la deuxième place

Pour une seconde fois, le Beauceron Guillaume Couture termine à la deuxième de l'émission de cuisine Les Chefs.

Également enseignant à l'École hôtelière de la Capitale, il représentait fièrement la Beauce. Durant cette 10e saison, il a fait preuve de rigueur, détermination et a prouvé sa maitrise des techniques. Guillaume est monté sur cinq podiums, il a obtenu quatre fois la première et a participé à un duel.

Voici le menu qu'il a présenté pour cette finale:

- Entrée froide: pétoncles, eau de concombre et mousses d'airelles,

- Entrée chaude: homard et os à moelle fumé,

- Plat: agneau, trompettes de la mort et sauce au barolo,

- Dessert: meringue, ganache aérée et gâteau éponge au chocolat, camerise et cerfeuil.

Il avait déjà obtenu ce résultat en finale de la saison de 2020.

Le mois dernier, il parlait de son amour pour la cuisine et de son expérience avec notre journaliste Germain Chartier dans cet article: Le cuisinier Beauceron Guillaume Couture brille dans la saison 13 des Chefs!