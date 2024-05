Le cuisinier Beauceron Guillaume Couture brille dans la saison 13 des Chefs!

Depuis sa deuxième place en finale des Chefs! en 2020, Guillaume Couture a continué de marquer l'univers culinaire québécois, notamment avec sa seconde participation à l'émission les Chefs! cette année.

Également enseignant à l'École hôtelière de la Capitale, le Beauceron revient, pour EnBeauce.com, sur son parcours, ses valeurs et ses projets futurs.

Tout d'abord, pour Guillaume Couture, représenter la Beauce dans Les Chefs! est une grande fierté. « En Beauce, on a parfois une mentalité qui peut paraître têtue, mais qui est têtue pour les bonnes raisons. Dans nos valeurs de Beauceron, c'est important de démontrer qu'on est des gens de cœur et de dire aux gens d'où on vient, » a-t-il confié.

Après son premier passage dans Les Chefs!, Guillaume a pris conscience de ses compétences et de son potentiel, ce qui l'a rapidement amener à une carrière d'enseignant. « Ça m'a aussi sonné la cloche pour me dire que je pouvais peut-être transmettre et enseigner mon métier » a-t-il expliqué.

Issu d'une famille d'enseignants, il a toujours été exposé à une pédagogie naturelle et tenait à partager son savoir. Rejoindre l’École hôtelière de la Capitale, réputée pour son corps professoral compétent, a finalement été un choix naturel pour lui.

Une expérience en Europe avant un retour au Québec

Formé en cuisine italienne, le Mariverain met l’accent sur la qualité et la traçabilité des produits, un principe qu’il a retrouvé chez Normand Laprise au Toqué!, lors de son retour du continent européen. « Il y avait cet échange avec les producteurs, de la ferme à la table. Normand Laprise est vraiment un précurseur là-dedans et c'est quelque chose qui me parle ».

Ses expériences dans les grandes cuisines gastronomiques lui ont appris à travailler sous pression, une compétence qui lui a été précieuse dans l'émission. « Tout le monde n'est pas capable de résister à ça, mais ça m'a aidé à continuer de performer et réfléchir même sous pression. Chaque personne se met une pression énorme pour gagner et performer. C'est pas vrai de dire que les gens viennent là seulement pour se dépasser. Ils viennent surtout pour gagner ».

En route pour les demi-finales de la saison 13

Lors de la saison en cours, le Beauceron s'est révélé devant les juges à plusieurs reprises. Il a notamment excélé lors de la revisite du célèbre pogo en version gastronomique.

« Pour le pogo, je me suis simplement posé la question de savoir ce qu'est un pogo. Comme je le fais en enseignement, j'ai décortiqué le pogo et j'ai essayé de remplacer chaque variable par autre chose. J'ai essayé de garder la même formule en changeant les chiffres », a-t-il détaillé.

Dans l'émission de ce lundi 27 mai, Guillaume a largement réussi à surpasser les autres concurrents en remportant les deux épreuves, gagnant ainsi sa place en demi-finale. En toute fin d'épisode, il remporte aussi une épreuve plus technique et un privilège qu'il découvrira lors de la prochaine épreuve.

Même si l'on ne connaît pas à l'heure d'écrire ces lignes, le résultat de la saison 13, le Mariverain a d'ores et déjà plusieurs projets en tête, notamment dans l'enseignement.

« J'ai plusieurs projets à venir. Le premier est de terminer mon baccalauréat. Je souhaite aussi continuer de développer des projets avec mon école. Aussi, il y a un nouveau programme de cuisine qui est en train d'arriver et je veux pouvoir aider à mettre ça en place ».

De plus, il n'exclut pas de relever d’autres défis télévisés comme Top Chef Canada. « La première fois que j'ai fait Les Chefs, je me suis dit que plus jamais je recommencerai. Finalement, on m'a rappelé et j'y suis retourné cette saison encore. Mais si jamais Top Chef Canada m'appelait pour me lancer un défi, c'est sûr que j'accepterai », a-t-il conclu.

Il est possible de suivre la suite de la compétition et le parcours de Guillaume Couture lors du prochain épisode des Chefs!, qui sera diffusé ce lundi 3 juin sur Ici Télé, dès 20 h.