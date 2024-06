Beauce art: les sculpteurs achèvent leur travail

Les portes du Vieux Moulin de Metgermette-Nord, à Sainte-Aurélie, s'ouvriront le samedi 29 juin, et ce, pour toute la saison estivale 2024. Une activité protocolaire aura lieu pour l'occasion, en présence du maire la municipalité René Allen, du préfet de la MRC Camil Turmel et des députés provincial et fédéral. L'événement sera animé par Michel ...