Beauceville: Gaétane Boucher expose « D’hier à aujourd’hui »

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine. Vendredi 21 juin Grande fête familiale et 5 à 8 festifs Patinage animé, bar de limonade, maquillage et jeux gonflables pour les enfants, jeux divers, tente à contes, aire de feu, souper ...