Le «Marché d'à côté» de retour pour une 3e année

Le Marché d'à côté est de retour à Saint-Lambert-de-Lauzon pour une troisième année consécutive.

Organisé par le comité citoyens des loisirs de l'endroit, cet événement festif et gourmand se tiendra les 5 et 6 juillet au Parc Alexis-Blanchet.

Plus de quarante exposants offriront à la population une occasion unique de découvrir les producteurs, artisans, artistes et petits entrepreneurs locaux.

Les visiteurs pourront aussi profiter d'une ambiance conviviale, agrémentée d'une programmation musicale variée (Les Improbables et Jean Roy le vendredi soir, ainsi que Geneviève Baril et Jod Lamarche le samedi), d'un service de bar et d'un casse-croûte pour satisfaire toutes les envies.

Le marché sera en opération le vendredi 5 juillet, de 16 h à 21 h, et le samedi 6 juillet, de 9 h à 16 h.

Advenant le cas où tous les stationnements du site soient occupés, les rues voisines (Josée, Sylvain, Marie ou Madeleine) pourront être utilisées.

Pour de plus amples renseignements, visitez le site Internet de la municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon.