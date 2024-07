Humour et musique au programme de la 20e édition du Festival de l'épi

Le Festival de l'épi sera de retour du 14 au 18 août prochain à Sainte-Marie dans le cadre de sa 20e édition. Pour l'occasion, un spectacle d'humour et plusieurs spectacles musicaux seront au programme.

En effet, le comité organisateur a informé que Ève Côté (des Grandes Crues) et William Paquet seraient présents pour le spectacle d'humour. Les amateurs de musique pourront profiter de la venue de David Pineau et LBA BAND.

Comme veut la tradition, la soirée du mercredi est réservée au financement du terrain de jeux de Scott. L’activité du 14 août débutera avec un souper hot-dog et blé d’Inde, suivi d’un spectacle rassemblant les enfants et leurs moniteurs.

Le jeudi 15 août, l’ouverture officielle du festival sera soulignée avec le duo Les Jack et d’un 5 à 7 QUIZ qui s’effectuera en équipe ! Le chapiteau accueille ensuite un spectacle d’humour avec Ève Côté (des Grandes Crues) et William Paquet.

Le vendredi 16 août, les festivités commencent avec le duo de chansonniers les Improbables. À 17h30 débute la 3e édition de la compétition Le drink presque parfait dans laquelle des entreprises de la région s’affronteront pour remporter le prix du meilleur drink.

La soirée se poursuit avec David Pineau, l’auteur-compositeur-interprète le plus festif au Québec. Maintenant devenu une tradition, le festival termine sa soirée avec DJ SG SNAIL qui prendra en charge l’animation jusqu’aux petites heures du matin.

Le samedi 17 août s’annonce une journée bien remplie pour toute la famille ! Pour les enfants, les festivités commencent à 10 h 30 avec le spectacle Maria Cannelloni suivi de près à 11h30 par un entrainement Pound familial.

Elles se continuent à 13 h par la visite d’ÉducaZoo qui viendra faire découvrir aux enfants plusieurs animaux. À noter que ces activités sont offertes gratuitement. Les festivaliers voulant participer au traditionnel tournoi de Washer sont attendus dès midi pour l’inscription, les gagnants remporteront une bourse de 500$.

L’animation continue avec l’enregistrement d’un podcast spécial 20 ans du Festival de l’épi. Marie-Pierre Simard, propriétaire de la Broche à Foin et ancienne présidente du Festival de l’épi, animera le podcast qui accueillera différents invités.

Pour la soirée souper-spectacle, le comité du Festival de l’épi est très fier de présenter les fameux Dueling pianos de la Broche à foin. LBA BAND prendra ensuite la relève.

Le dimanche 18 août, le festival se poursuit avec la Scott Race Colorée, une course familiale de 1 km où les participants se font asperger de poudre colorée. Cette activité est organisée en par les Loisirs de Scott, l’inscription est requise.

La journée se poursuit avec un brunch familial. Les détenteurs de billets auront la chance de rencontrer Mario Bros, Peach et un Minion! Le brunch sera servi de 11 h à 12 h et les billets sont en vente au Dépanneur Langevin et en ligne.

C’est ensuite un cours de danse en ligne qui prendra place en après-midi avec CC country pop. Les plus jeunes pourront profiter de l’aire familiale : jeux gonflables et maquillage ludique. Le festival se clôture avec un 4 à 6 sur la terrasse, accompagné du chansonnier Mifnord Musique.

Le comité lance aussi les inscriptions du DEK Hockey. Cette activité est organisée avec et est au profit du Hockey Mineur de Scott. Il y aura un tournoi junior et un tournoi de quartier adulte qui se tiendront sur deux jours (samedi et dimanche).

Les billets sont en vente au Dépanneur Langevin à Scott et en ligne au festivaldelepi.com.