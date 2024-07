Des œuvres d’Art en Beauce s'installent au Marius B. Musée

Dans le cadre d’un partenariat avec le Marius B. Musée de Saint-Joseph-de-Beauce, huit œuvres appartenant à Art en Beauce La Collection sont exposées tout l’été dans l’espace Une pause avec Marius… et ce, jusqu’au 15 septembre prochain.

Pour l’occasion, le Musée a fait une sélection d'œuvres figuratives créées exclusivement par des artistes natifs de la Beauce. Les visiteurs pourront donc y admirer des œuvres de Gaétane Boucher, Félix Denis, Carole Giguère, Liette Gilbert, Pierrette Pépin-Roy, Danielle Robinson, Madeleine Ruel et Florence Sévigny. La visite de cette salle est gratuite et les gens peuvent en profiter pour s’arrêter et prendre un café ou manger un petit gâteau.

Art en Beauce La Collection offre le prêt d'œuvres gratuitement aux organismes communautaires de la région ainsi que la location aux entreprises. Il leur est donc possible de choisir parmi une sélection de plus de 220 œuvres selon différents critères. Une belle façon abordable d’embellir ses locaux tout en participant à l’essor culturel de la Beauce. Les intéressés peuvent écrire à l'adresse [email protected] pour obtenir plus d'information.