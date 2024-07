Un appel de dossiers pour des ateliers artistiques

Le regroupement Artistes et Artisans de Beauce et l’Atelier Joual Vert lancent un appel de dossiers afin de recruter des artistes-animateurs et offrir de nouveaux ateliers artistiques.

L’automne, qui arrive à grand pas, est une période assez active pour l’organisme. L’Atelier est généralement plus achalandé, sa programmation étant plus garnie, et plusieurs collaborations avec des groupes de la région sont à venir afin d’offrir des ateliers artistiques.

« Nous souhaitons profiter de la période estivale afin de tenir un appel, signale Valérie Paradis, adjointe à la direction de l'AAB. Offrir des ateliers en lien avec sa pratique artistique est un beau moyen pour les artistes d’entrer en contact avec le public, de partager sa passion et de diversifier ses sources de revenus. »

L'appel sera en vigeur jusqu’au 11 août prochain. Les artistes intéressés doivent être membres en règle d’AAB. Ils peuvent proposer leur candidature afin d’animer les ateliers du répertoire existant ou même proposer leur propres ateliers. Le tout se fait à partir du site web de l'AAB (aab-qc.ca).