Déjà un succès pour le Festival d'été de Saint-Georges

Le Festival d'été de Saint-Georges est déjà bien entamé et tout va bon train. La météo et les festivaliers sont au rendez-vous depuis mercredi pour cet événement très attendu qui souligne le début des vacances d'été pour plusieurs.

Mercredi, le festival a débuté en beauté en soulignant la musique francophone avec Rémi Chassé, K.Maro et Les BB par Ludovick Bourgeois. Puis hier soir, à l'occasion du jeudi punk avec Les Shirley, Vulgaires Machins et Billy Talent, le Festival d'été de Saint-Georges a atteint son record avec près de 7 000 personnes qui sont se rassemblées à l'Espace Carpe Diem.

Jean-François Bernatchez, directeur général des Amants de la Scène, ainsi que son équipe, se disent très fiers et satisfaits de l'événement et de la réponse des gens jusqu'à présent. « Nous n'aurions pu espérer mieux pour les premières journées du festival! Nous sommes sur un nuage. Nous travaillons toute l'année pour organiser un événement de cette ampleur et de voir que les gens se déplacent en si grand nombre pour venir célébrer la musique, c'est notre plus grande paie. »

Rappelons que le Festival d'été de Saint-Georges se poursuit ce soir avec une soirée dédiée au fans de Rock grâce à Guitar Legends, Queens of Rock et One Vision of Queen avec Marc Martel. L'événement se clôturera samedi soir dans une ambiance country avec Laurence St-Martin, Dave Fenley et Matt Lang. Des billets sont toujours disponibles via lefestival.ca ou directement à l'entrée du site.