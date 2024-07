Le 2e Festival d'été de Saint-Georges ouvre ce soir

C'est ce soir que se met en branle le 2e Festival d'été de Saint-Georges avec quatre jours de spectacles qui seront présentés à l'Espace Carpe Diem.

Un festival qui durera une journée de plus que l'an dernier, en commençant par le Mercredi Franco, qui mettra en vedette K.Maro (18 h 30), Rémi Chassé (19 h 30) et Les BB (21 h).

Le Jeudi Punk Rock aura comme principale pièce de résistance le groupe ontarien Billy Talent (21 h), qui sera précédé dans sa prestation par Les Shirley (18 h 30), suivi des Vulgaires Machins (19 h 30).

Puis, les colonnes du temple du rock vont trembler au Vendredi Nostalgie. D'abord avec le guitariste de Saint-Georges, Jacob Deraps (de même que Charles Price et Benoit Bolduc), qui montrera tout son savoir-faire dans Guitar Legends (18 h 30), et son pendant féminin, avec Elyzabeth Diaga, pour Queen of Rock. La soirée atteindra son apothéose avec le spectacle One vision of Queen, mettant en vedette le Québécois Marc Martel, « le meilleur personnificateur de Freddy Mercury au monde », selon Jean-François Bernatchez, directeur général des Amants de la scène qui organise l'événement.

Enfin, le festival va se clore par un Samedi Country, avec des prestations de Laurence St-Martin (18 h 30), Dave Fenley (19 h 30) et Matt Lang (21 h).

Tous les billets sont en vente via le site web des Amants de la scène. Enfin, tous les spectacles seront livrés, beau temps, mauvais temps.