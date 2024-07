Festival d'été de Saint-Georges : l'organisation confirme une troisième édition en 2025

La deuxième édition du Festival d'été de Saint-Georges s'est clôturée ce samedi 20 juillet par le spectacle de Matt Lang. Selon l'organisation, ce second volet est une réussite totale, aussi bien auprès des festivaliers que des artistes présents.

Pour rappel, le Festival avait débuté le mercredi 17 juillet avec les prestations de Rémi Chassé, de K.Maro et des BB par Ludovick Bourgeois. Les visiteurs et la belle météo étaient au rendez-vous.

C'est toutefois lors de la deuxième soirée du Festival avec Billy Talent, Vulgaires Machins et Les Shirley que la foule a atteint son record avec plus de 7 000 personnes à l'Espace Carpe Diem. « De réussir à avoir Billy Talent, un groupe international de ce calibre, c'était une grosse prise pour nous. Le public de la Beauce adore ce style de musique », a expliqué Jean-François Bernatchez, directeur général des Amants de la Scène.

Le vendredi 19 juillet, alors que plusieurs festivaliers célébraient le début des vacances, la scène s'est enflammée pour les fans de rock avec la présence de One Vision of Queen avec Marc Martel, de Queens of Rock et de Guitar Legends, formation dans laquelle évolue le beauceron d'origine Jacob Deraps.

Le festival s'est ensuite terminé sous le signe du country avec Matt Lang, Dave Fenley et Laurence St-Martin. Une averse de pluie est venue s'abattre sur le site pendant le spectacle de Matt Lang, mais ce n'est pas ce qui a empêché les fans d'avoir du plaisir.

En combinant chaque soirée, c'est tout près de 30 000 festivaliers qui ont été au rendez-vous pour savourer cette programmation musicale très variée.

« Nous sommes très fiers de ce que nous avons accompli. Je souhaite remercier toute l'équipe des Amants, nos 35 bénévoles, tous les artistes, nos partenaires et nos collaborateurs sans qui tout cela ne serait pas possible. Nous sommes très heureux d'annoncer que le festival sera de retour l'an prochain pour une troisième édition! » a affirmé le directeur général.

Rappelons que grâce à une initiative des Amants de la Scène remettant 1$ par passeport 4 jours vendus au fonds Partage Culture afin d'offrir des billets de spectacle aux gens dans le besoin, 2 300$ ont été amassés pour ce fonds durant le festival.