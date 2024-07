Art sonore à l’Abbaye: une 4e mouture 100% féminine

L'organisme EXEcentrer présentera la 4e édition d'Art sonore à l’Abbaye, le samedi 14 septembre prochain à l’abbaye Notre-Dame-du-Bon-Conseil à Saint-Benoît Labre, avec une programmation complètement féminine.

Les organisateurs mettront ainsi de l'avant le travail de femmes artistes québécoises qui se sont démarquées dans leur discipline autant par leur audace que par la qualité de leurs œuvres. Il s’agit d’une première pour l’événement.

Pour l’occasion, l’artiste et commissaire Alain Lapierre a sélectionné quatre artistes. Toutes des femmes bien habituées à performer dans les grands festivals d’art sonore. Au cours de la soirée du 14 septembre, les spectateurs pourront donc être témoins du travail d’Émilie Payeur, artiste multidisciplinaire originaire de la région. Elle aime particulièrement travailler avec ce qui s’apparente au son, avec la vidéo, la pâte à modeler, l’argile, les éléments de la nature, la performance, le plus souvent dans le cadre d’installations in situ. Elle a aussi tout un processus dans lequel elle cherche à remettre en question les manières de faire en vue de désacraliser, en quelque sorte, l'œuvre d’art.

Le duo composé de Sophie Trudeau et de Michaela Grill sera également de cette programmation avec une performance alliant art cinématographique et musique nouvelle. Sophie Trudeau est une violoniste connue à l'international par le biais de son groupe Godspeed You! Black Emperor, puis Michaela Grill est une cinéaste ayant fait ses études à Vienne, à Glasgow et à Londres dont le travail a été présenté sur 5 continents au sein d'institutions muséales de renoms telles que le Centre Pompidou et le MOMA de New-York. Ce duo s'est formé en 2015 et est reconnu par la grande charge émotionnelle qu'offrent leurs performances.

Diane Labrosse, une grande artiste de l'art sonore au Québec sera aussi de la partie afin de performer l'adaptation d'une de ses pièces. Travaillant principalement à l’échantillonneur numérique, elle se retrouve régulièrement sur les scènes de musique actuelle et de musique improvisée tant au Canada qu’à l’étranger où elle a participé à de nombreux festivals d’envergure.

Finalement, comme par les années passées, une artiste de la relève est invitée à présenter une installation sonore au sein de l’événement. Pour 2024, il s'agit de Tania Bonardo-Pellerin qui présentera une installation cinétique et sonore. Notons qu'elle s’est mérité le prix Avatar, lors de la présentation de son projet en fin d’études universitaires à l’Université Laval.

Rappelons que dans le cadre d’Art sonore à l’Abbaye, les artistes sont accueillis lors d'une résidence de création de trois jours, au cours de laquelle ils créent de toute pièce ou adaptent une œuvre existante, en regard au lieu. Lors de cette résidence, les artistes ont accès à de l'équipement de création professionnel, à un soutien technique et artistique et sont logés et nourris directement à l'abbaye, leur permettant ainsi de s'imprégner totalement de l'endroit et de la région. À la fin de cette résidence a lieu une présentation publique, dans la chapelle de l’abbaye, des œuvres réalisées pendant le séjour des artistes.

La présentation de cet événement est rendue possible grâce à un soutien du Conseil des arts et des lettres du Québec.

Une formule spectacle et hébergement est aussi disponible pour ceux ou celles qui voudraient séjourner dans les magnifiques lieux de l’Abbaye, en occupation simple ou double. Pour plus d’informations et pour réserver vos billets, veuillez visiter le site web d'EXEcentrer.