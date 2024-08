Nashville en Beauce: c'est bien parti à Saint-Prosper!

Saint-Prosper vit au rythme de son festival Nashville en Beauce, qui a effectué, hier, un retour tant attendu pour les fervents de musique et de danse country.

La programmation, majoritairement d'accès gratuit, se poursuit jusqu'à dimanche. Voici quelques éléments de celle-ci pour les deux prochains jours:

Chapiteau Desjardins

Aujourd'hui: Country dance Sr, MP Boots dancers et PIJO Country Pop (13 h) — Les Peddlers (17 h).

Demain (3 août): 10 heures de danse country (13 h à à 1 h).

Saloon Thompson Constructions

Aujourd'hui: Duo Renney et Mike, avec Cow-boy Mike pendant les intermissions (13 h) — Duo Pur Country (17 h) — Dan Roy (21 h).

Demain (3 août): Duo Cédric Landry, avec Cow-boy Mike pendant les intermissions (13 h) — Duo Also, avec Cow-boy Mike pendant les intermissions (17 h) — Cow-boy Mike (21 h) — DJ Pascal Savard (22 h).

Ranch Beauceron

Aujourd'hui: René Paquet (13 h à 19 h 30)

Demain (3 août): Journée FADOQ (13 h à 16 h 30) — René Paquet (16 h 30 à 19 h 30)

Espace famille

Aujourd'hui et demain (3 août): Jeux gonflables (13 h à 20 h)

Chapiteau Intermarché

Aujourd'hui: Tony et Oli (14 h 30) — Éric Vachon (16 h) — Tchernof Band (20 h).

Demain (3 août): Zac Provençal (13 h 30) — Duo Dynamite (16) — Duo Illusion (20 h)

Aujourd'hui sur le site, on retrouvera des promenades en voiture de chevaux à compter de 14 h.

Demain, les lieux s'activeront avec le tournoi de pétanque (9 h), la randonnée de selles et voitures (9 h 30) et l'exposition de voitures antiques (midi).

Enfin, les détenteurs de billets pourront voir, au Centre récréatif Desjardins, deux productions signées Québec Issime: Party 2! présentera ce soir, dès 20 h, 14 chanteurs et musiciens interprétant plus de 100 chansons les plus populaires des dernières années.

Puis à la même heure, ce samedi 3 août, on présentera Cow-boys : de Willie à Dolly, qui mettra le country en valeur grâce aux oeuvres des légendaires Garth Brooks, Shania Twain, Bobby Haché, Patsy Cline et Johnny Cash.

Pour plus d'information et vous procurer des billets, rendez-vous sur le www.nashvilleenbeauce.com.