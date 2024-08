De la musique pour les grandes finales de «Magnificat»

L’œuvre vidéographique immersive et monumentale de Suzanne Giroux, présentée sur l’église de Saint-Georges cet été, offrira de la musique pour les deux dernières fins de semaine de projection.

En effet, les grandes finales seront fusionnées au au Magnificat du compositeur anglais John Rutter. Les visiteurs pourront alors entendre les pierres de l’église Saint-Georges vibrer sous cette sublime musique sacrée (interprétée par la City of London Sinfonia et par The Cambridge Singers ,en 1991).

Tous les soirs, jusqu’au 11 août, l’œuvre jouera en boucle de 28 minutes à partir de 21 h 30. Les gens désireux d’assister aux finales musicales (la musique sera entendue entre 21 h 30 et 22 h 30) pourront le faire à ces dates:

• Vendredi 2 août, samedi 3 août et dimanche 4 août.

• Jeudi 8 août, vendredi 9 août, samedi 10 août et dimanche 11 août (soirée de fermeture)

Notons que les estrades ont été déplacées, ce qui permet d’avoir une vue différente sur l’œuvre visuelle. Vous pouvez aussi apporter vos chaises.