Nashville en Beauce: ça swing jusqu'à demain!

Les organisateurs de Nashville en Beauce peuvent compter sur la collaboration de Dame Nature pour la poursuite de leur festival qui a pris son envol jeudi.

La programmation, majoritairement d'accès gratuit, se poursuit jusqu'à demain. Voici quelques éléments de celle-ci pour le samedi 3 août et le dimanche 4 août:

Chapiteau Desjardins

Aujourd'hui: 10 heures de danse country (13 h à à 1 h).

Demain (4 août): Country dance Sr, MP Boots dancers et PIJO Country Pop, Claude et Manon. (13 h à 16 h 30) — Trois X (15 h 30).

Saloon Thompson Constructions

Aujourd'hui: Cédric Landry, avec Cow-boy Mike pendant les intermissions (15 h 30 ) — Duo Also, avec Cow-boy Mike pendant les intermissions (17 h) — Cow-boy Mike (21 h) — DJ Pascal Savard (22 h).

Demain (4 août): Karine Lauzon (13 h) — Duo Renney et Mike (15 h 30) — Duo Richard et Jenny-Sue Rodrigue (18 h 30).

Ranch Beauceron

Aujourd'hui: Journée FADOQ (13 h à 16 h 30) — René Paquet (16 h 30 à 19 h 30)

Demain (4 août): Inscription au Gala amateur (midi) — Gala amateur (13 h).

Espace famille

Aujourd'hui et demain (4 août): Jeux gonflables (13 h à 20 h).

Chapiteau Intermarché

Aujourd'hui: Zac Provençal (13 h 30) — Duo Dynamite (16) — Duo Illusion (20 h).

Demain (4 août): Nicolas Loignon (14 h).

Aujourd'hui, les amateurs des belles rutilantes pourront voir l'exposition de voitures antiques, qui sera accessible sur le site à compter de midi.

Ce soir, les détenteurs de billets pourront voir, au Centre récréatif Desjardins, Cow-boys : de Willie à Dolly, qui mettra le country en valeur grâce aux oeuvres des légendaires Garth Brooks, Shania Twain, Bobby Haché, Patsy Cline et Johnny Cash.

La journée du dimanche commence tôt avec le Brunch des Chevaliers de Colomb à Place Transport Raymond Tardif (8 h à midi). La messe country prendra place à l'église à compter de 9 h 30.

La fameuse parade de chevaux et chars allégoriques s'ébranlera à 12 h 30.

Enfin, le festival tiendra sa dernière grosse activité avec le Souper méchoui, près du Chapiteau Desjardins, de 17 h à 19 h. Outre une prestation musicale du groupe Trois X, on procèdera au tirage des billets des crédits voyages.

Pour le souper, des billets seront en vente au Restaurant La Grille, au marché Abénakis ou sur place, jusqu'à aujourd'hui, 3 août, 17 h. Pour le tirage, les billets sont en vente au Restaurant La Grille, au Marché Abénakis, au Marché du Village, chez Rendez-vous Coiffure et chdez Intermarché de Saint-Zacharie.ou sur place

Pour plus d'information, rendez-vous sur le www.nashvilleenbeauce.com.