Le salon littéraire pour les auteurs de la Beauce est de retour

Suite au succès de ses deux premières éditions, en 2022 et 2023, le salon littéraire Les plumes de chez nous est de retour pour une troisième année consécutive.

Fondé par Myriam Busque, une écrivaine de Saint-Georges, cet événement vise à promouvoir le talent des auteurs de la Beauce et des environs. Ainsi, l’édition 2024 se tiendra le 11 août à l’espace Carpe Diem de Saint-Georges entre 10h et 16h. En cas de pluie, l’événement se déplacera à la Salle paroissiale de Saint-Georges ouest.

Plus de 30 auteurs de la Beauce et des environs participeront à cette édition. Ils seront tous sur place pour présenter leurs livres au public et signer des dédicaces personnalisées aux personnes intéressées.

Notons que le dimanche 11 août est une journée symbolique pour la tenue de l’événement puisqu’il s’agit d’un clin d’œil à la journée J’achète un livre québécois, qui se fête le 12 août depuis 10 ans.

Liste des auteurs présents lors du salon: Line Lachance, Myriam Busque, Vickie Poulin, Dominic Breton, Josiane Fortin, Marie-Ève Dion, Dany C.Picard, Josée Paquet Lesaffre, Isabelle Tremblay, Andrée-Anne Chevrier, Colombe Dufour, Alain Lessard, Josée Mercier, Josiane Tanguay, Chantale Beaumont, Amélie Carrier, Maxim Poulin, Frédéric St-Jean, Émélie Provost, Caroline Cyr, Anne Julien, Marie-Claude Lisée, Pierrette Poulin, Mireille Cliche, Françoise Cliche, Jean-Roch Morin, Claudia Rouleau, Catia Renosto, Mary Giasson, Nancy Paquet, Chantal El Helou, Lucie Boulanger, Mégane Turcotte, Chantale Marois, Jean Veilleux ainsi que l’organisme Santé Mentale Chaudière-Appalaches ainsi que le Musée Marius-Barbeau.