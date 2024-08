Le Festival de la Rentrée revient à Saint-Lambert-de-Lauzon

La 5e édition du Festival de la Rentrée de Saint-Lambert-de-Lauzon sera de retour du 21 au 25 août avec une programmation pour tous.

Pour débuter les festivités, le mercredi 21 août, les gens d’affaires de la région se réuniront pour une activité de réseautage et une conférence de Guy Carbonneau, ancien joueur et entraîneur des Canadiens de Montréal.

Ce même jour, le comité organisateur du festival prévoit une soirée gratuite avec DJ Steve Watt à 20 h 30. Accompagné de deux danseuses et un percussionniste, ce sera ambiance discothèque sur cinq décennies avec Party Mix, un concept unique et original.

Jeudi 22 août

Une soirée country est prévue pour le jeudi 22 août. Elle débutera par un 5 à 7 Bières et saucisses dont tous les profits seront remis à SP Canada. La soirée se poursuivra sous le chapiteau par une heure de danse country suivie d’une prestation de Justin Legacy. En 2e partie, The Green River Band viendra présenter un hommage à CCR.

Vendredi 23 août

Le groupe gaspésien Quimorucru sera présent le vendredi 23 août avec un festin de musique traditionnelle endiablée. Pour continuer la soirée, les 2 de Piques monteront sur la scène.

Samedi 24 août

Le samedi 24 août, près de 400 festivaliers se réuniront pour le souper-spectacle qui affiche complet. Pour cette 5e édition, le Festival présente Rock Story, meilleure revue musicale des plus grands classiques du rock des années 70 et 80 depuis plus de 15 ans. Pour terminer la soirée, The Vinyls, premier groupe à avoir performé au festival, revient visiter les participants.

Des activités familiales pour toute la famille

Les 24 et 25 août, les gens sont inviter à venir s'amuser en famille de 10 h à 16 h. L'entrée est gratuite. Au programme : jeux gonflables, jeux d’eau, maquillage, mini ferme et carrousel de poneys, kiosque de réalité virtuelle, Katag, EuroBungy, remorque de jeu modulaire, exposition de voitures anciennes, messe country, bingo, tournoi de cornhole (grosses poches).

Le comité organisateur est composé de Dominic Aubert, Steve Aubert, Lyne Biron, Dave Bolduc, Marie-Anne Courchesne, Nathalie Duchesneau, Anne-Marie Elzaied et Sabrina Larochelle.