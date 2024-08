Nashville en Beauce: une nouvelle formule gagnante

Le secret d’une édition réussie pour Nashville en Beauce c’est de tout rassembler au même endroit et de créer une véritable ambiance country.

C’est justement ce qu’on fait Isabelle Guay, présidente du comité, ainsi que sa collègue Mélanie, vice-présidente. En effet, le commentaire qui est le plus souvent ressorti c’est le fait que tout se passe sur un seul site. Une nouveauté qui a été grandement appréciée du public. « On nous a dit que c’était bien décoré, qu'il y avait de l’ambiance, que la sélection des bands était super », ont-elles précisé à EnBeauce.com.

Étant donné que c’est un événement gratuit, il est difficile pour l’organisation de déterminer combien de personnes se sont présentées sur place. Cependant, il est certain que plusieurs milliers de personnes ont profité de Nashville en Beauce cette année. « On s’est fait dire qu’on a été parmi les Nashville les plus achalandés. Ça a été dans les meilleures éditions. »

Fières de leur accomplissement et heureuses d’avoir vécu cette expérience, elles seront de retour sans faute l’an prochain avec la même formule. « C’est beaucoup de travail, mais on s’est rendu compte que ça avait porté fruit. Les résultats sont vraiment au-delà de ce qu’on souhaitait. Épuisant, mais gratifiant », se sont-elles confiées.

Les deux femmes soulignent l’implication des bénévoles et des commanditaires dans cette aventure.