L'édition 2024 de l’Exposition Agricole de Beauce séduit les visiteurs

Malgré une météo difficile vendredi dernier, l'Exposition Agricole de Beauce, qui avait lieu du 8 au 11 août à Saint-Honoré-de-Shenley, a pu se dérouler de la meilleure des manières sur les jours restants.

En effet, le comité organisateur est très heureux de cette nouvelle édition, où seulement une activité a été annulée à cause des intempéries de la tempête Debby.

« Malgré la pluie, le public a largement été au rendez-vous. Nous avons eu deux très belles journées le samedi et le dimanche. On est aussi content car les nouveautés ont bien fonctionné et on va les faire revenir l'année prochaine », a expliqué Syndia Champagne, présidente de l'Expo Agricole de Beauce.

La tire de tracteur, qui était une des nouveautés de cette édition a été largement appréciée par les visiteurs du samedi. Également, la présence d'un hélicoptère pour profiter d'une vue aérienne de l'Expo et de la municipalité a largement conquis le public.

« C'est difficile de choisir l'activité qui a attiré le plus de monde tant la journée de samedi était belle. Les trois activités qui se déroulaient sur le ring, ont été celles avec le plus de public. Les estrades étaient remplies et les gens se mettaient par terre et debout. Nous sommes vraiment contents », a-t-elle détaillé.

De plus, le comité organisateur a pu compter sur une toute nouvelle infrastructure pour accueillir les spectacles de musique avec le Pavillon Promutuel.

« Il faudra travailler sur les indications car les visiteurs qui avaient l'habitude des spectacles sous la tente, cherchaient la tente. On va donc travailler pour mieux communiquer sur ce nouvel endroit pour que les personnes puissent trouver plus facilement le lieu des spectacles. Pour le reste, ça a super bien été et les gens étaient contents de découvrir ce nouveau lieu ».

Quoi qu'il en soit, la météo capricieuse du vendredi n'a pas empêché les visiteurs de se rendre à l'Expo Agricole de Beauce pour cette nouvelle édition qui est une grande réussite.

« Je souhaite remercier les bénévoles, les membres du comité, les partenaires, les visiteurs et les exposants sans qui cet événement ne serait pas possible. Nous vous attendons encore nombreux pour l'année prochaine », a conclu la présidente.