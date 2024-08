Quelques activités à faire en famille avant la rentrée des classes

Avant le retour officiel en classe, découvrez quelques expériences à vivre en famille pour étirer l’été et profiter.

Voyager autour du monde au Woodooliparc

Depuis le mois de juin dernier, le Woodooliparc propose une toute nouvelle activité pour petits et grands. Il s'agit d'un tour du monde à bord de l’avion d’AirWoodooli - Destination 737. Grâce à un casque de réalité virtuelle et confortablement installé sur un siège à mouvements synchronisés, voyagez à travers le monde. Une plage a également été installée avec une ambiance tropicale, des jeux et un foodtruck mexicain.

Le Village Aventuria

Le Village aventuria propose des parcours aériens, des tyroliennes ainsi que des logements atypiques et d'autres activités extérieures familiales.

NRJ Spa Nordique

Que ce soit dans les spas extérieurs ou intérieurs, les différents saunas, les aires de détente ou même directement sur le lac Sartigan à bord d’un kayak ou d’une planche à pagaie, le site immerge les visiteurs dans la nature et le repos.

Bleuetière Goulet

Sur ce site on retrouve des modules de jeux géants pour les enfants, un bar laitier, une terrasse et de l'autocueillette de petits fruits. Ils proposent également des pizzas spécifiques.

Domaine du radar

On retrouve ici plusieurs sentiers de marche, une plage au bord du lac avec des aménagements pour les enfants ainsi que, depuis peu, de la luge sur rail.

Musées

Il y a plusieurs musées à découvrir en Beauce, notamment le Musée Ferroviaire de Beauce, le Musée de l'aviation, le Marius B. Musée ainsi que plusieurs galeries d'art.

D'autres suggestions sont disponibles sur le site internet de Destination Beauce notamment.