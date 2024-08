Quoi faire en Beauce en fin de semaine?

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine. Vendredi 23 août Animation musicale par le couple Bruno et Suzie Répertoire varié de chansons françaises, québécoises, anglaises et espagnoles. Où: Gloriette du Parc Veilleux — ...