La Ville de Saint-Georges dévoile ses expositions automnales

La Ville de Saint-Georges présentera au centre d’art et d’exposition du centre culturel Marie-Fitzbach, du 29 août au 10 novembre, la série d’expositions « Au-delà des formes » mettant en lumière les œuvres d’artistes provenant des 4 coins du Québec.

Le public est d'ailleurs invité au lancement de cette nouvelle exposition qui se déroulera le jeudi 29 août dès 18 h, en présence des artistes.

Voici la liste des oeuvres qui seront exposées :

TEL QUE JE SUIS - Diane Pomerleau | Notre-Dame-des-Pins - Salle des Artistes. Les arts visuels, l’écriture poétique et la musique font partie des moyens que j'utilise pour exprimer mon univers artistique. Cette exposition présente des esquisses et croquis exécutés au cours de plusieurs ateliers libres entre 1994 et 2010.

POUR LA CENDRILLON EN VOUS - Patrycja Walton | Montréal - Salle Louis-Jobin

Utiliser ce qui est à portée de main, ce qui nous entoure; des assemblages qui explorent, jouent et donnent l’image de la mode et du tissu. Nous pouvons ainsi transformer une chose en une autre.

FANTASTIQUES MOSAÏSTES 3 - Ernst Perdriel, commissaire Sylvie Barriault, Mélanie Beauchamp, Adeline Benhammouda, Danielle Benoit, Monica Brinkman, Roxane Campeau, Marilie Laferté, Jacques Landesque, Ginette Lussier, Isabelle Marissal, Marilyne Milette, Constance Morgan, Ernst Perdriel, Laurence Petit - Chapelle

Cette exposition est imaginée comme un collectif de super-héros de la mosaïque. Elle regroupe des œuvres de 14 mosaïstes du Québec. Une belle diversité pour explorer toutes les avenues possibles de cet art peu connu, mais plus que millénaire.



TRAIT VARIABLE - Art en Beauce LA COLLECTION - Galerie niveau 4

Cette exposition présente une sélection d’œuvres avec des traits, des lignes ou des hachures. Qu’elles soient dessinées ou peintes, aléatoires ou réfléchies, elles créent d’innombrables possibilités à découvrir.

AU-DELÀ DES FORMES - Collectif Artistes et Artisans de Beauce - Galerie du Bon-Pasteur

Cet automne, les artistes du collectif AAB voient au-delà des formes. La structure éclate. Objets, lignes, masses, contours, couleurs se côtoient dans une série d’œuvres vivifiantes et propres à chacune des individualités qui composent cette exposition.

UN GRAND SILENCE - Denis Courchesne | Adstock - Salle des Découvertes

Le plaisir des yeux amène le calme et la quiétude, l’espace pour le silence. Laissez-vous pénétrer par la pénombre… La lumière n’en sera que plus belle!

CLIN D’OEIL SUR LA BEAUCE - LIGNES ET COURBES | Ville de Saint-Georges et MRC

de Beauce-Sartigan - Salle des Créateurs

Toutes les images que notre cerveau emmagasine sont formées de plusieurs sortes de lignes et de courbes… Venez découvrir celles que nous proposent les photographes

Les jours d’ouverture pour profiter de l'exposition seront les mardi, mercredi et vendredi, de 12 h à 18 h et les samedi et dimanche, de 10 h à 17 h.