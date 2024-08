Des nouveautés pour Woodstock en Beauce

Woodstock en Beauce prend d’assaut à nouveau ses terres pour une 27e édition du 30 août au 1er septembre à Saint-Éphrem-de-Beauce.

De nombreuses personnalités sont de la programmation dont Daniel Boucher, Steve Hill, Jim Zeller, Mononc’ Serge et Shawn Phillips. De nombreux hommages sont également prévus dont l’un d’eux est consacré au légendaire groupe québécois Offenbach.

Lors de cette nouvelle édition, les artistes se produiront sur la scène intérieure de La Grange ainsi que sur la scène extérieure Mixbus située en plein cœur du camping. Depuis l'an dernier, le site a été réaménagé, agrandi et embelli et cette année, la scène MixBus sera placée devant l'autobus afin de permettre d’offrir une meilleure expérience visuelle et sonore pour les amateurs de musique.

L’événement commencera le vendredi 30 août à 15h avec un spécial country mettant en vedette plus d’une douzaine d’artistes, tels que Hell’s country, Dan Roy et Still the One. Par ailleurs, de retour pour une deuxième année, le Concours Pro-Scène se déroulera également durant toute la fin de semaine. Le public pourra ainsi découvrir des artistes originaires de Chaudière-Appalaches.

Une édition sous le signe de la nouveauté

Un gala de lutte de la BCW Wrestling aura lieu le samedi 31 août dès midi.

Jim Zeller, souvent décrit comme un troubadour des temps modernes et une légende vivante du blues au Québec, sera également présent les 30 et 31 août pour partager sa passion du blues et de l’harmonica avec les campeurs.

De plus, les fans de Bob Bissonnette seront ravis d’apprendre qu’une captation de son spectacle sera diffusée sur place avec en bonus, la présence de BIG MUFF, composé des membres du groupe du défunt chanteur qui enfileront les succès que ce dernier n’avait pas pu jouer à l’époque.

Rappelons que l'événement a accueilli près d’un million d’adeptes de camping et de musique depuis sa création en 1995.