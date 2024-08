Quoi faire en Beauce cette fin de semaine ?

Le Festifilm de la Beauce est de retour pour sa 18e édition, du 6 au 8 septembre, dans la Municipalité de Saint-Séverin. Cet événement cinématographique présentera 22 longs métrages et 30 courts métrages du Québec et d’ailleurs, attirant les amateurs de cinéma de toute la province. Au programme, des projections variées réparties dans six ...