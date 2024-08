Déjeuner-conférence sur l'image corporelle des aînés

Le prochain déjeuner-conférence du 3 septembre de l’Association québécoise de défense des droits des personnes aînées (AQDA) Beauce-Etchemins-Appalaches, portera sur l'image corporelle positive des personnes âgées.

Pour l'occasion, la conférencière sera Majorie Demers, nutritionniste et coordonnatrice santé au Pavillon du cœur Beauce-Etchemin.

«Cette conférence nous aidera à garder une image plus positive malgré la valorisation des corps minces, musclées et de la jeunesse dans notre société sans oublier l’impact de la génétique et de la ménopause sur les changements corporels. Ces conseils seront également utiles pour favoriser une image plus positive chez nos enfants et petits-enfants » signale Hélène Morin, responsable des communications à l’AQDA Beauce-Etchemins-Appalaches.

Comme à l'habitude, cette activité aura lieu au restaurant Le Normandin de Saint-Georges le mardi 3 septembre. Le déjeuner sera servi à compter de 8 heures et la conférence aura lieu entre 9 heures et 10 h 30. Pour renseignements complémentaires et pour confirmer votre présence, communiquez avec l’AQDA Beauce-Etchemins-Appalaches au 418 222-0000.