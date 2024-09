Fermeture de la Chapelle Fraser: les propriétaires s'expriment

Les propriétaires de la Chapelle Fraser à Beauceville, Véronique Labbé et Francis Gilbert, ont finalement émis un communiqué de presse annonçant officiellement la fermeture de leur établissement culturel.

C'est en raison de « défis imprévus », qu'ils ont été contraints de cesser leurs activités et d'annuler les événements programmés pour les prochains mois. Une décision qualifiée de difficile par ces passionnés.

« Pendant le projet de rénovation entrepris entre janvier et avril 2023, nous avons malheureusement été confrontés à des imprévus majeurs liés à la Régie du bâtiment et aux exigences environnementales. Ces défis inattendus ont engendré des dettes importantes auprès de nos fournisseurs. Malgré les promesses d’aide financière et les subventions espérées, nous n’avons pas reçu le soutien nécessaire. C’est une grande déception, car nous croyons profondément en la viabilité et en la rentabilité de la Chapelle Fraser. L’année dernière en a été la preuve, et nos prévisions financières, basées sur des chiffres réels, en témoignent sans aucun doute. Malheureusement, c’est le financement des travaux de rénovation qui a posé problème », a confié.

« Nous avons créé un lieu unique où une proximité exceptionnelle s’est développée entre les artistes et les spectateurs. Cette expérience a attiré des gens de partout à travers la grande province de Québec. Cependant, pour assurer la pérennité de ce projet, il aurait été nécessaire de transformer l’entreprise en organisme à but non lucratif. Contrairement à l’ensemble des salles de spectacle, la Chapelle Fraser, en tant qu’entreprise privée, n’a reçu aucun financement ni subvention. Cela a rendu notre parcours plus difficile, voire même infaisable », a ajouté Véronique Labbé.

L'organisation a tenu à remercier les artistes, les employés, les partenaires, ainsi que le public pour leur soutien au projet. « Nous n’avons jamais eu l’intention de tromper qui que ce soit. La fermeture de ce projet signifie malheureusement la faillite de nos quatre entreprises, ainsi que la perte de notre maison familiale. Personne ne souhaite tout perdre dans la vie, et encore moins causer du tort à la communauté », ont partagé les propriétaires avec une profonde tristesse.

Des souvenirs impérissables

« Nous tenons à souligner que les moments partagés à la Chapelle Fraser resteront gravés dans nos cœurs. Chaque spectacle, chaque événement, chaque instant passé dans ce lieu a tissé des liens précieux entre nous et notre public. Bien que cette fermeture marque la fin d’un chapitre, nous gardons espoir que l’esprit de la Chapelle Fraser continuera de vivre à travers les souvenirs et les connexions que nous avons créés ensemble. Du fond du cœur, nous vous remercions pour votre soutien et la confiance que vous nous avez accordée », ont conclu Véronique et Francis.