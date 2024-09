Festival beauceron de l’Érable: une réussite malgré les défis économiques 

Le 3e Festival beauceron de l’Érable, qui s’est déroulé du 10 au 12 mai à l’Espace Carpe Diem de Saint-Georges, a été une réussite, malgré les défis économiques qui se sont présentés pour les organisateurs.

C'est du moins le bilan livré par la présidente de l’organisme, Amélie St-Hilaire, dans le cadre de l'Assemblée générale annuelle de l'événement, qui s'est tenue ce mercredi 4 septembre.

En effet, pour générer des revenus, on a introduit cette année la vente de billets à prix abordable pour les spectacles des soirées de vendredi et samedi. «Nous étions conscients que le revenu disponible pour les loisirs et sorties était plus faible pour la plupart des familles. Malgré une légère baisse de fréquentation par rapport aux attentes initiales, l’équipe est ravie des résultats obtenus. Les spectacles, en humour le vendredi et en musique le samedi, ont conquis le public et la diversité des activités a su attirer tant les visiteurs locaux que ceux venus de l’extérieur», a signalé Mme St-Hilaire.

Outre les spectacles, le festival offrait trois aires d'activités soit la Place du sucrier, l’espace gourmand et l’espace familial.

La Commanderie de l’Érable a également été à l’honneur avec son concours annuel de la Grande Sève 2024. Plusieurs acériculteurs de la province ont présenté leurs sirops, et les juges ont désigné les meilleurs sirops d’érable du Québec.

Bilan administratif

Le bilan financier de l’édition 2023 a été présenté par la firme comptable Paquet Daigle. Malgré un léger déficit attribuable à des conditions météorologiques moins favorables, l’organisation reste optimiste. « La météo joue un rôle clé dans notre événement, d’où l’importance de maintenir le Festival au mois de mai, pour maximiser les chances d’une météo clémente », a expliqué la présidente.

L’Assemblée a également vu l’élection d’une nouvelle administratrice, Cindy Loubier, qui rejoint l’équipe aux côtés de la vice-présidente, Julie Pomerleau, des administrateurs Jean-Philippe Aubé, David Loubier, et Kim Roy. Amélie St-Hilaire entame sa quatrième année à la présidence, tandis que Véronique Roy occupe toujours le poste de trésorière. Le conseil d’administration tient à saluer l’engagement de Marco Fortier, qui se retire après plusieurs années de service. L’équipe se concentre déjà sur l’édition 2025, qui promet de dépasser les attentes.

Enfin, comme le festival repose en grande partie sur l’engagement de bénévoles, l’organisation souhaite remercier chaleureusement ceux qui ont contribué au succès de l’événement. Les personnes intéressées à rejoindre l’équipe sont invitées à se manifester via la page Facebook officielle du Festival.

«Nous somme fiers de mettre en lumière l’importance de l’érable et de la Beauce, région reconnue comme la plus grande productrice de sirop d’érable au monde, symbole de notre identité régionale», a conclu Amélie St-Hilaire.