Le Salon des Vins et Spiritueux de Saint-Georges revient pour sa 13e édition

Le Salon des Vins et Spiritueux de Saint-Georges tiendra sa 13e édition le 3 novembre à l’Hôtel Le Georgesville, de 12 h à 17 h.

Présenté par l’Association des Familles Monoparentales et Recomposées de la Chaudière (AFMRC), cet événement permet aux amateurs et passionnés de découvrir une large sélection de vins et spiritueux.

Pour l'occasion, plusieurs conférenciers seront présents, dont Pascale Vaillancourt d’Ubald Distillerie, qui parlera des spiritueux locaux, et Masi d'Authentic Vins et Spiritueux, qui expliquera la technique appassimento utilisée pour l’Amarone. Jonathan Couturier de la Rhumerie Grands Charbons interviendra sur les rhums arrangés du Québec.

Environ 25 exposants, dont des vignerons et distillateurs du Québec, proposeront une grande variété de produits à la dégustation. Des bouchées préparées par le restaurant 1668 et des fromages offerts par la Fédération des producteurs de lait du Québec seront également disponibles.

Cette année, le salon introduit un encan silencieux au profit de trois organismes locaux : l’AFMRC, Havre l’Éclaircie, et le Club Canotage Drakkar de Beauce. Depuis sa création, il est important de souligner que l’événement a généré plus de 265 000 $ en dons.

« Le but de cet encan silencieux est de maximiser nos profits. Cela va être sous la forme de lot de prix que l'on dévoilera prochainement sur notre page Facebook. Ça va se présenter avec une feuille sur place où les visiteurs pourront inscrire le montant qu'ils veulent soumettre pour gagner », a ajouté Nancy Lacroix, co-présidente de l'événement.

Les billets sont disponibles en prévente à 20 $ et à 25 $ le jour de l’événement.Un tirage pour un refroidisseur à vin, offert par Tanguay, aura lieu pendant l'événement. Les billets peuvent être achetés dès maintenant sur afmrc.qc.ca ou via les organismes bénéficiaires, ainsi que chez IGA et IGA Extra Rodrigue et Filles et IGA Famille.