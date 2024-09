Début de l'exposition «Entre-temps» de Louis-Charles Dionne

C’est aujourd'hui que débute au Marius B. Musée de Saint-Joseph-de-Beauce, la nouvelle exposition Entre-temps, de l’artiste Louis-Charles Dionne.

Sa pratique artistique est ancrée dans des processus lents qui ont la capacité de réutiliser les matériaux en conservant aucune ou très peu de traces de leur forme antérieure. Son travail se moque du grandiose de la sculpture traditionnelle en célébrant l'expérience non héroïque et désenchantée.

Cette exposition réunit plusieurs œuvres qui détournent des objets de faible intérêt, d’un quotidien anonyme. Ces œuvres réfléchissent à notre perception et à notre rapport au temps. Elles marquent le passage du temps et remarquent la banalité du temps qui passe. À cela s’ajoute une réflexion sur le temps des matériaux qui composent ces œuvres.

À propos de l’artiste

Louis-Charles Dionne est un artiste de Saint-Jean-Baptiste de Rouville. Il détient un baccalauréat en sculpture et histoire de l’art de l’université Concordia (Montréal, Québec), une maîtrise en arts visuels et médiatiques de NSCAD University (Halifax, Nouvelle-Écosse), ainsi qu’un DESS en pédagogie de l’enseignement supérieur de l’UQÀM (Montréal, Québec). Il est actuellement doctorant en esthétique, science et technologie des arts à l’université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis (Paris, France).

Son travail a été présenté à travers le Canada, en Italie, en France et en Allemagne. Son travail figure également dans plusieurs collections dont la collection Art Volte, la Nova Scotia Art Bank Collection et la Banque d’art du Conseil des Arts du Canada. La pratique de Louis-Charles a reçu le soutien notamment du Conseil de recherches en sciences humaines, de Arts Nova Scotia, du Conseil des Arts du Canada, et de la Concordia University Part-Time Faculty Association.

Louis-Charles est chargé de cours à NSCAD University ainsi que professeur à temps-partiel à l’université Concordia où il enseigne dans le département de sculpture.

Cette exposition sera en place jusqu’au 20 décembre.