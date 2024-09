Le groupe Violence City en concert ce samedi à Saint-Georges

Le groupe Violence City, composé de trois musiciens passionnés, pleinement engagés dans la création et la production de leur musique, sera en concert, ce samedi 21 septembre, à 20 h, au sous-sol du Shaker.

Le groupe a développé un son distinctif, influencé par des groupes comme Billy Talent, Deftones et Muse. Violence City est un jeune groupe de musique rock-punk-métal-grunge-alternatif originaire de la Ville de Québec.

« Notre but, avec Violence City, est de faire réfléchir les gens en les rassemblant, pour le temps d’une soirée, dans un espace dépourvu de jugement et de haine puis, de leur faire vivre une gamme d’émotions diversifiées. Ce qui nous frustre, ce qui nous manque et ce qui nous marque sont parfois des sujets difficiles à exprimer. Avec notre musique, nous essayons de canaliser les émotions dans des directions bien distinctives d’une chanson à l’autre », peut-on lire sur leur site internet,

Les membres du groupe sont : Nicolas Vaillancourt-Simard à la guitare et au vocal, Lee Ménard à la basse et Thomas Emond au drum et aux back vocals. Pour plus d'information, il est possible de se rendre directement sur le lien de l'événement en cliquant ici.